Djokovic rinuncia anche a Cincinnati: i motivi della scelta. Nole fa uno sgarbo alla Serbia, il suo torneo si sposta ad Atene

Dopo Toronto, il campione serbo decide di rinunciare anche alla partecipazione al Master di Cincinnati concentrando tutte le sue energie sugli US Open. Intanto in patria scoppia il caso legato al suo torneo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Novak Djokovic pensa solo agli slam, ormai la decisione del fenomeno serbo sul come gestire questa parte della sua carriera è piuttosto evidente. La conferma arriva dalla scelta di non partecipare neanche al Masters 1000 di Cincinnati.

Djokovic viaggia verso gli US Open

Novak Djokovic ha in mente un piano preciso. Nelle sue parole in conferenza o in altre occasioni non tira mai fuori il discorso record legato alla rincorsa al 25esimo titolo slam, ma che la sua attenzione sia concentrata esclusivamente sui Major è ormai evidente. Del resto a 38 anni il serbo non può pensare di avere un calendario come quello che lo ha tenuto ai primi posti della classifica per gran parte della sua carriera e in questo momento tutta la sua attenzione è concentrata sugli US Open, ultimo torneo slam della stagione.

La rinuncia a Cincinnati

La decisione era nell’aria in realtà già da diversi giorni e ora arriva solo la conferma: Novak Djokovic non sarà ai nastri di partenza del secondo Masters 1000 sul cemento nordamericano. Dopo aver detto no alla possibilità di giocare a Toronto, il serbo ha deciso di rinunciare anche all’ultimo momento utile al torneo di Cincinnati dove saranno al via anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, anche loro reduci dal forfait al torneo canadese. La decisione di Nole non deriva da un problema di natura fisica quanto dall’intenzione di conservare tutte le energie rimaste per fare bene nel corso degli US Open, un torneo quello americano che su 5 set e in una situazione che potrebbe essere anche complicata dal puto di vista americano, richiederà tanto dal punto di vista fisico.

Il Belgrado Open verso la Grecia

Il Belgrado Open cambia sede e dunque nome. Secondo le ultime notizie il torneo in programma dal 2 all’8 novembre 2025 e in programma in Serbia potrebbe invece disputarsi ad Atene, in Grecia. L’organizzazione dell’evento è in capo alla famiglia di Novak Djokovic che ha un ruolo centrale nell’organizzazione e stando alle voci che arrivano da Belgrado, dietro la decisione di trasferire il torneo ci sarebbero delle motivazioni di tipo politico. Il tennista infatti è entrato in uno scontro diretto con il presidente Aleksander Vucic dopo aver supportato i movimenti di protesta che sono scoppiati nel paese nel costo degli ultimi mesi.

Il torneo che avrà sede ad Atene prenderà il nome di Hellenic Championship e sarà curato dallo stesso team che si è occupato dell’evento di Belgrado nel corso degli ultimi anni. La location sarà l’OAKA Arena, il palazzo dello sport che ospita le partite del Panathinaikos.