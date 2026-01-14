Djokovic fuori forma e infortunato, Sinner-Alcaraz senza rivali all’AO: dopo Rune e Draper anche Nole è a rischio

Le condizioni di Djokovic preoccupano in vista dell'Australian Open. Dopo aver messo in mostra una condizione non ottimale nei giorni scorsi, Nole oggi è stato costretto a interrompere una sessione d'allenamento per un forte dolore

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sempre più senza rivali all’Australian Open. Dopo i forfait obbligati di Holger Rune e Jack Draper è scattato l’allarme anche per le condizioni fisiche di Novak Djokovic, apparso un po’ in ritardo nella preparazione nei giorni scorsi e oggi obbligato a interrompere una sessione d’allenamento dopo pochi minuti per un forte dolore al collo.

Djokovic fuori forma in allenamento

Che Djokovic non stesse al meglio lo si era già capito con il forfait last minute dall’ATP 250 di Adelaide. Dietro a quella che inizialmente era sembrata una scelta conservativa per evitare di affaticare troppo il proprio fisico e rischiare infortuni a pochi giorni dall’Australian Open, in realtà si nascondeva una condizione fisica tutt’altro che ottimale per Nole, che nei primi allenamenti a Melbourne Park è apparso poco brillante a livello atletico e soprattutto con poche energie. Nelle sessioni con Jiri Lehecka e Daniil Medvedev il serbo è spesso apparso senza fiato e soprattutto non in grado di reggere a lungo scambi ad alta intensità come quelli di un match vero e proprio.

Problemi fisici per Djokovic, Australian Open a rischio?

L’allarme vero e proprio è però scattato oggi, dopo che Djokovic si è visto costretto a interrompere una sessione di allenamento dopo soli 12 minuti in campo. A causare lo stop sarebbe stato un forte dolore al collo che impediva di servire con regolarità al serbo, che ha subito chiesto l’intervento del fisioterapista. Il piccolo infortunio in sé non sembra nulla di preoccupante, ma il fatto che manchino ormai pochi giorni all’inizio dell’Australian Open ha inevitabilmente fatto scattare l’allarme.

Sinner-Alcaraz sempre più senza rivali all’Australian Open

Difficile immaginare – ma da non escludere – che Djokovic rinunci a un torneo a lui così caro come l’Australian Open, da lui vinto 10 volte in carriera e dove l’anno scorso aveva travolto Alcaraz nei quarti di finale, ma questi problemi fisici potrebbero anche impedirgli di allenarsi con regolarità per ritrovare la miglior condizione in vista del primo Major stagionale.

Un eventuale forfait, ma anche una sua presenza a mezzo servizio, toglierebbe a Sinner e Alcaraz uno dei rivali più accreditati per la conquista del titolo all’Australian Open dopo Jack Draper, che se non fosse stato per gli infortuni probabilmente si sarebbe issato a primo tra gli umani dopo i due fenomeni, e Holger Rune, uno dei due giocatori in grado di vincere uno slam contro Jannik nella passata stagione. Le insidie per i primi due giocatori del ranking comunque non mancheranno, a partire sin dal primo turno dove potrebbero affrontare le mine vaganti Hubert Hurkacz e Matteo Berrettini, che siamo certi tutti vorrebbero evitare nelle prime fasi del torneo.