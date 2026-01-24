Djokovic, la caviglia gira ma batte Van de Zandschulp e zittisce i fan. Osaka si ritira e rispunta Kalinskaya

Nole batte l'olandese in tre set e con qualche affanno, dopo le polemiche con Cirstea si chiude invece l'avventura di Naomi. Anna porta Swiatek al terzo, poi s'arrende.

Prosegue spedita la marcia di Novak Djokovic agli Australian Open. Terza vittoria in tre set per il serbo a Melbourne, la 400ma in carriera negli Slam. Con qualche patema, però, soprattutto di natura fisica. Nel corso del terzo set del match contro Botic van de Zandschulp, infatti, la caviglia di Nole ha avuto una torsione preoccupante, anche se Djokovic si è poi ripreso bene e ha portato a termine il match. Si è chiusa anzitempo, e dopo le polemiche che avevano coinvolto, tra gli altri, anche la moglie dello stesso Djokovic, l’avventura di Naomi Osaka, che si è ritirata dal torneo prima della sfida all’australiana Maddison Inglis.

Australian Open: Djokovic agli ottavi, scintille col pubblico

Vittoria e polemiche per Djokovic, come da consolidata tradizione. Il fuoriclasse di Belgrado ha liquidato Van de Zandschulp con un perentorio 6-3 6-4 7-6 che nasconde, però, i problemi incontrati soprattutto nel terzo parziale. Nei primi due Nole aveva “approfittato” dei problemi alla spalla dell’olandese che, dopo un medical timeout a metà del secondo set, ha ritrovato efficacia al servizio e potenza nei colpi. Nel terzo è stato Djokovic a rischiare grosso con l’incidente della caviglia, Van de Zandschulp ha avuto a disposizione due setpoint sul 6-5 ma non li ha sfruttati e si è arreso al tie-break. “Solite” frecciate di Nole al pubblico che, a suo dire, rumoreggiava durante gli scambi facendolo sbagliare. Pubblico zittito alla sua maniera.

Nole ci crede ancora: qui posso dar fastidio a Sinner e Alcaraz

Sorrisi a fine gara per il serbo, intervistato da quel mattacchione di Jim Courier: “Il trattamento dei medici a Van de Zandschulp è stato eccellente, ha servito molto bene da quel momento. All’inizio del secondo set si capiva che aveva dei problemi, riuscivo a rispondere bene alla sua prima. Forse mi sono rilassato un po’, da quel momento infatti è stato 50 e 50. Sono felice di aver chiuso il match in tre set”. Quindi sul problema alla caviglia: “Avevo chiesto l’intervento del fisio per le vesciche, per fortuna sono caduto bene, poteva andarmi peggio. Il futuro? Cerco ancora di creare problemi a questi ragazzi, Sinner e Alcaraz sono i più forti al mondo ma su questo campo sento di avere delle possibilità“.

Naomi Osaka, il ritiro dopo la tempesta e la paura di Wilander

Dopo il gran chiasso sul suo abbigliamento e le polemiche successive agli urletti durante il match con Sorana Cirstea, Naomi Osaka ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dal torneo. Attraverso una storia Instagram la giapponese ha comunicato di essere costretta a “prendere una difficile decisione per occuparsi del corpo dopo l’ultima partita“, senza dare troppi dettagli a riguardo. “Ero davvero entusiasta di continuare e questa serie di vittorie significava moltissimo per me. Dovermi fermare qui mi spezza il cuore, ma non posso rischiare di peggiorare la situazione: voglio tornare presto in campo”. Glaciale il commento di Mats Wilander: “Spero che il ritiro dipenda da un problema fisico e non da questioni mentali”.

Naomi Osaka Instagram Story

Kalinskaya spaventa Swiatek: medical timeout per Anna e Iga

A proposito di tabellone femminile, da registrare il “ritorno” ad alti livelli dopo un lungo periodo di oblio da parte di Anna Kalinskaya, che ha spaventato Iga Swiatek in un match del terno turno. L’ex fidanzata di Jannik Sinner, sostituita nel ruolo e nell’attenzione mediatica da Laila Hasanovic, ha portato la polacca al terzo set di una partita stranissima, che ha visto Iga dominare il primo sul punteggio di 6-1, Annina restituire pan per focaccia nel secondo (6-1 ma a suo favore), quindi Swiatek chiudere la pratica ancora sul 6-1. Partita schizofrenica, contrassegnata per giunta da un paio di medical timeout: interventi alla schiena per Anna, alla mano destra per Iga.