Djokovic, la mossa per battere Sinner al Roland Garros: il precedente di Parigi, quando Nole fece piangere Alcaraz

Per provare a battere Sinner al Roland Garros Djokovic si affida a Victor Troicki, suo allenatore in Coppa Davis e ai tempi dell'impresa contro Alcaraz alle Olimpiadi di Parigi 2024

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onostante una preparazione sulla terra rossa non certamente soddisfacente, Novak Djokovic punta a essere ancora una volta tra i protagonisti al Roland Garros. A conferma di ciò la decisione di Nole di affidarsi all’amico Victor Troicki, già suo allenatore nella squadra serba di Coppa Davis e proprio a Parigi nel 2024, in occasione delle Olimpiadi, quando conquistò l’ultimo importante torneo della sua carriera battendo Carlos Alcaraz in finale.

Troicki sarà l’allenatore di Djokovic al Roland Garros

Victor Troicki è ił nuovo allenatore di Djokovic. A renderlo ufficiale è stato lo stesso giocatore serbo, che ha annunciato l’ingresso del suo connazionale all’interno del team. Una notizia che era già nell’aria, dato che il classe 1986 ex n°12 ATP era già stato visto seguire da vicino il primo allenamento di Nole sul Philippe Chatrier contro Alexander Zverev. Una scelta che testimonia il desiderio di Novak di fare bene al Roland Garros, dove – pur non arrivandoci nel migliore dei modi visto il ko all’esordio a Roma, suo unico match sulla terra rossa in stagione – insegue il suo titolo slam n°25.

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Il precedente di Parigi 2024

Questa non è però la prima volta che Troicki allenerà Djokovic. Victor è infatti allenatore della squadra serba di Coppa Davis e ha avuto Nole nel suo team nelle edizioni del 2021, del 2023 e del 2024. Troicki inoltre ha seguito l’ex numero 1 anche in un’altra occasione, casualmente sempre a Parigi, ma non per il Roland Garros, bensì per le Olimpiadi 2024, quando un po’ a sorpresa Djokovic riuscì finalmente a conquistare quella medaglia d’oro a lungo inseguita, battendo in due set in finale Alcaraz, poi scoppiato in lacrime.

Djokovic cerca un nuovo sgambetto a Sinner

Che sia cabala o totale fiducia nei confronti dell’allenatore-amico, la scelta di affidarsi a Troicki non è certamente casuale. Djokovic sembra infatti puntare seriamente a interrompere la striscia di vittorie di Jannik Sinner al Roland Garros per conquistare il suo 25° slam in carriera, che lo renderebbe il giocatore più vincente di sempre in singolare sia tra gli uomini che tra le donne.