Djokovic si blocca contro Munar, si accascia e chiede il time-out nel mezzo degli ottavi di Shanghai per la caviglia

Il campione serbo ha fermato il gioco dopo aver accusato un fastidio molto sentito alla caviglia sinistra che lo ha indotto a interrompere il match

La protagonista del match Djokovic-Munar è stata e rimane la sua caviglia sinistra, a più riprese oggetto di valutazione, massaggi e indagine dietro richiesta da parte di Nole del medical time-out. A Shanghai si persiste. Le condizioni avverse avranno un ruolo specifico, ma stavolta il problema del campione serbo pare essere legato a un problema alla caviglia alquanto concreto e non opinabile.

Il primo medical time-out di Djokovic

Il fastidio alla caviglia, sinistra per la precisione, si è palesata quasi subito per l’ex numero 1 del ranking ATP che ha tenuto con il fiato sospeso i suoi tifosi chiedendo l’intervento dello staff a causa del dolore persistente che ha accusava. Djokovic era già stato protagonista di un episodio eclatante, a Shanghai, quando a causa dell’umidità ha vomitato in campo. L’elenco delle vittime sarebbe lungo, oltre al nome del serbo: Rune, Raducanu, tra gli altri, e il nostro Jannik Sinner. Nulla a che vedere, però, con oggi contro Munar per un posto ai quarti

Djokovic si prende la caviglia

La richiesta di supporto e la chiusura del 1° set

Dopo il supporto da parte dello staff a inizio quinto gioco, Nole ha ripreso a picchiare e a battere con contropiedi davvero micidiali l’avversario che ha ceduto il primo set con l’eloquente punteggio di 6-3 a favore del serbo. Djokovic ha continuato lamentare qualche fastidio alla caviglia, sempre la sinistra, e ha optato per un breve stop che ha quasi innervosito qualche presente.

Il colloquio

Nelle immagini si vede Novak provato, ma non certo incapace di proseguire mentre parla con fisio e medico e prendere qualcosa che si presume sia per il dolore avvertito e che gli aveva impedito di proseguire.

L’espressione dolorante dell’ex numero 1