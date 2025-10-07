Djokovic si blocca contro Munar, si accascia e chiede il time-out nel mezzo degli ottavi di Shanghai per la caviglia

La protagonista del match Djokovic-Munar è stata e rimane la sua caviglia sinistra, a più riprese oggetto di valutazione, massaggi e indagine dietro richiesta da parte di Nole del medical time-out. A Shanghai si persiste. Le condizioni avverse avranno un ruolo specifico, ma stavolta il problema del campione serbo pare essere legato a un problema alla caviglia alquanto concreto e non opinabile.
Il primo medical time-out di Djokovic
Il fastidio alla caviglia, sinistra per la precisione, si è palesata quasi subito per l’ex numero 1 del ranking ATP che ha tenuto con il fiato sospeso i suoi tifosi chiedendo l’intervento dello staff a causa del dolore persistente che ha accusava. Djokovic era già stato protagonista di un episodio eclatante, a Shanghai, quando a causa dell’umidità ha vomitato in campo. L’elenco delle vittime sarebbe lungo, oltre al nome del serbo: Rune, Raducanu, tra gli altri, e il nostro Jannik Sinner. Nulla a che vedere, però, con oggi contro Munar per un posto ai quarti
Djokovic si prende la caviglia
La richiesta di supporto e la chiusura del 1° set
Dopo il supporto da parte dello staff a inizio quinto gioco, Nole ha ripreso a picchiare e a battere con contropiedi davvero micidiali l’avversario che ha ceduto il primo set con l’eloquente punteggio di 6-3 a favore del serbo. Djokovic ha continuato lamentare qualche fastidio alla caviglia, sempre la sinistra, e ha optato per un breve stop che ha quasi innervosito qualche presente.
Il colloquio
Nelle immagini si vede Novak provato, ma non certo incapace di proseguire mentre parla con fisio e medico e prendere qualcosa che si presume sia per il dolore avvertito e che gli aveva impedito di proseguire.
L’espressione dolorante dell’ex numero 1