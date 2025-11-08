Musetti alle ATP Finals dopo il forfait di Djokovic: gironi stravolti, Alcaraz sorride e avvicina il numero 1

Al termine della finale dell'ATP 250 di Atene, Djokovic ha rivelato a Musetti la sua decisione di non prendere parte alle ATP Finals, con Lorenzo che prende così il suo posto nel girone di Alcaraz

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Anche senza la vittoria in finale all’ATP 250 di Atene Lorenzo Musetti potrebbe volare alle Nitto ATP Finals. A renderlo possibile il forfait di Novak Djokovic, che dopo averlo battuto avrebbe rivelato in segreto all’azzurro la sua decisione di non prendere parte al torneo di Torino, stravolgendo anche i gironi, con il carrarino che prenderà dunque il suo posto nel gruppo di Carlos Alcaraz.

Djokovic prima batte Musetti, poi lo fa sorridere

Al termine di un match dal pazzo finale Djokovic ha alzato il suo 101° titolo in carriera all’ATP 250 di Atene, spegnendo (momentaneamente) le speranze di Musetti di qualificarsi alle Nitto ATP Finals. Al momento della stretta di mano a rete Nole, stando a quanto riportato da Sky Sport, avrebbe rivelato in segreto a Lorenzo la sua decisione di non volare a Torino (“Tranquillo, tanto a Torino non ci vado”) facendo tornare il sorriso sul volto dell’azzurro, anche se al momento manca ancora l’ufficialità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Arriva l’ufficialità: Musetti vola a Torino

Poco dopo è arrivata anche l’ufficialità da parte della FITP, che sui social ha annunciato la presenza di Musetti alle ATP Finals. Questa sarà dunque la prima edizione del torneo dei maestri con due italiani qualificati per il singolare vista anche la presenza di Sinner. Anche nel 2021 si erano potuti apprezzare sia Matteo Berrettini che l’attuale numero 1 ATP, in quell’occasione però Jannik vi aveva preso parte da riserva ed era sceso in campo solamente dopo il ritiro del romano.

Gironi stravolti, Alcaraz sorride: così il numero 1 è più vicino

La decisione di Djokovic presa all’ultimo influenza e non poco anche i gironi delle ATP Finals. Se in quello di Jannik Sinner alla fine è entrato Felix Auger-Aliassime, che si sarebbe qualificato in ogni caso visto il mancato titolo di Musetti, in quello di Alcaraz Nole verrà sostituito proprio da Lorenzo. Un cambio certamente favorevole a Carlos, che contro l’azzurro avrà certamente vita più facile rispetto a una possibile sfida contro il serbo in un campo indoor. L’unico giocatore veramente in grado di impensierire lo spagnolo nel suo girone appare dunque Taylor Fritz, su cui si poggiano tutte le speranze di Sinner di chiudere l’anno al numero 1 del mondo.

I gironi definitivi delle Final:

Gruppo Connors:

Alcaraz

MUSETTI

Fritz

De Minaur

Gruppo Borg: