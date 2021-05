Djokovic: "Nadal un campione, il mio rivale più forte"

Agli Internazionali d’Italia Novak Djokovic si è dovuto arrendere a Rafael Nadal, vincitore per la decima volta a Roma. Al termine del match vinto dallo spagnolo 7-5 1-6 6-3, il numero 1 al mondo si è congratulato col suo rivale.

Djokovic ha omaggiato così Nadal: “Il rivale più grande che ho avuto nella mia carriera, è un campione. Tra me e lui è sempre una lotta. Oggi abbiamo giocato tutti e due bene, faccio i complimenti a Rafa. Questa settimana era importante per me ritrovare il gioco sulla terra battuta, sono contento del mio torneo a Roma”.

Infine una domanda sui futuri campioni del tennis: “La next generation? Siamo io, Nadal e Federer. Ringrazio il pubblico per il vostro appoggio, tutti i tennisti stanno giocando per voi tifosi”.

OMNISPORT | 16-05-2021 21:49