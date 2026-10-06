Novak Djokovic è tornato a vincere, a Pechino il serbo si conferma praticamente imbattibile anche se in semifinale e in finale ha avuto un po’ di aiuto anche dalla buona sorte

La follia di Medvedev in semifinale, l’adduttore di De Minaur in finale: Novak Djokovic si prende il torneo di Pechino anche con un po’ grazia ai problemi inattesi dei suoi avversari. Il serbo però dimostra di esserci ancora e alla grande e vuole essere protagonista in questo finale di stagione in cui potrebbe anche a tornare a disputare le ATP Finals.

De Minaur fermato da un problema fisico

Alex de Minaur arriva all’appuntamento in finale con grande slancio ma il primo set spegne subito i suoi bollenti ardori. Sin dai primi scambi si capisce che il match sarà una battaglia e le prime sensazioni non sono sbagliate. Djokovic prova subito a strappare il servizio al suo avversario che reagisce e nel primo parziale si gioca sul filo dell’equilibrio con il tiebreak che però da ragione al serbo. Alla fine del set entrambi i contendenti richiedono l’aiuto del fisioterapista, la partita si interrompe: alla ripresa del gioco l’australiano riesce anche a mantenere il servizio ma i problemi muscolari gli presentano il conto. Non ce la fa a continuare, è costretto al ritiro e a concedere il torneo a Djokovic.

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Djokovic: arriva il titolo 102

Il rapporto di Novak Djokovic con il torneo di Pechino è uno dei casi più particolari nella storia del gioco: dei 102 titoli conquistati in carriera, 7 sono arrivati proprio nell’evento che si tiene in Cina nel quale il serbo detiene un record clamoroso: 34 vittorie e nessuna sconfitta. Il titolo 2026 però è arrivato anche con un pizzico di fortuna, il ritiro di de Minaur gli ha spianato la strada in una partita che è sembrata molto complicata per Nole e in semifinale il serbo è avanzato anche grazie alla follia di Medvedev. In un momento di frustrazione, il russo ha scagliato una pallina verso il pubblico colpendo uno degli spettatori e facendo scattare l’immediata squalifica (e ora potranno arrivare anche altre conseguenze).

Nole si prende l’assist di Sinner: Finals più vicine

Dopo due anni di assenza, Novak Djokovic vuole tornare a giocare le ATP Finals. La sua stagione non è stata esaltante anche in virtù dei pochi eventi disputati ma ora per lui le porte di Torino più che aprirsi rischiano di spalancarsi. La vittoria a Pechino gli permette di guadagnare ben sei posizioni nella race e di salire al nono posto. Ma la decisione di Sinner di chiudere in anticipo la sua stagione diventa un assist clamoroso, in questo momento il serbo è già di fatto alle Finals senza considerare che anche il destino di Medvedev è tutto da decifrare dopo l’atto folle in semifinale.