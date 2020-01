Djokovic piega Federer: è in finale a Melbourne

Novak Djokovic ha raggiunto la finale degli Australian Open. A Melbourne il tennista serbo ha piegato in tre set Roger Federer, battuto per 7-6 (7-1), 6-4, 6-3. Lo svizzero è partito meglio e si è portato sul 5-2 nel primo parziale, poi Nole ha cominciato a carburare e non ha dato chance all'avversario, chiudendo per 3-0 e centrando l'ottava finale degli Open (per lui finora 7 successi nello Slam australiano).

In finale Djokovic, a caccia del diciassettesimo Slam in carriera, affronterà il vincente della sfida tra Zverev e Thiem.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 12:22