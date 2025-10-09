Shanghai, Djokovic è l’uomo dei record: semifinale numero 80. La confessione di Bergs e la profezia di Sabalenka

Il serbo sopravvive a una battaglia contro il belga nei quarti di finale, ora sulla sua strada la rivelazione Vacherot. La profezia di Sabalenka, le parole del suo avversario e un titolo che manca dal 2023

Semifinale numero 80 in un torneo Masters 1000: un numero impressionante ma del resto la carriera di Djokovic è una di quelle destinate a rimanere per sempre negli annali dei record. Il tennista serbo, a 38 anni, continua a macinare i suoi avversari come avvenuto oggi contro Bergs in un ambiente come quello in Cina che di certo non aiuta del punto di vista fisico.

I record impressionanti di Nole

La lista dei record di Novak Djokovic subisce un nuovo “aggiornamento”, il tennista serbo conquista infatti la semifinale numero 80 nei Masters 1000 nel corso della sua carriera e si tratta della decima proprio a Shanghai con cui sembra avere un rapporto molto speciale. La costanza del serbo che per quasi 20 anni è ai vertici del top mondiale è destinata a rimanere un punto di riferimento per molto tempo ancora. Contro Bergs, Nole ha dimostrato di essere ancora la più credibile alternativa a Sinner e Alcaraz, e lancia un segnale anche a chi parla di un suo possibile ritiro. Proprio in Cina, Djokovic avrà la possibilità di sfatare anche un mezzo tabù visto che è dal 2023 che non vince un titolo sul cemento.

Djokovic-Bergs: le emozioni del match

La profezia di Sabalenka

Nel corso degli ultimi mesi sembra essere nata una bella amicizia tra Novak Djokovic e Aryna Sabalenka, la numero 1 del tennis femminile. Il serbo e la tennista bielorussa spesso ridono e scherzano quando si trovano a giocare lo stesso torneo, e anche le rispettive famiglie sembrano avere un buon rapporto visto che Aryna e il fidanzato Georgios Frangulis hanno trascorso del tempo con Nole e la moglie Jelena in Grecia solo qualche settimana fa. Prima di Shanghai i due hanno avuto anche l’opportunità di allenarsi insieme con Sabalenka che ha lanciato la sua profezia sul Masters 1000 cinese: “Ci siamo allenati un paio di volte insieme, spero di averlo aiutato a trovare il ritmo giusto. Ho visto che sta andando aventi e immagino che sia in forma. Ma se dovesse vincere il torneo dovrà ammettere che è stato merito mio. In Grecia ci siamo divertiti tantissimi. Nole è sempre disponibili per darmi dei consigli quando ne ho bisogno”.

La confessione di Bergs

Zizou Bergs ha creduto e lottato per guadagnarsi la possibilità di arrivare in semifinale a Shanghai e raggiungere in questo modo uno dei traguardi più importanti della sua carriera. Ma alla fine niente ha potuto contro la classe di Djokovic, e nel momento della stretta di mano a rete il giocatore belga è stato costretto a fare un’ammissione che è stata colta anche dai microfoni presenti in campo: “Devo smettere di idolatrarti”, ha detto Zizou lasciando intendere che il “rispetto” per una leggenda come Nole gli possa essere costato anche dei punti nel corso del match.