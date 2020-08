Djokovic: "Rifarei di nuovo l'Adria Tour"

Novak Djokovic in conferenza stampa alla vigilia del Masters 1000 di Cincinnati è tornato a parlare delle polemiche estive e dell’organizzazione dell’Adria Tour: “Organizzerei di nuovo l’Adria Tour, le intenzioni erano giuste. Se dovrò portarmi dietro per sempre questo errore, pazienza. Ma avverto un clima da caccia alle streghe. Non è vero poi che sono contro i vaccini, riconosco che ce ne sono stati di molto utili: semplicemente, non voglio essere obbligato a introdurre qualcosa nel mio corpo. Adesso è tutto a posto dopo la positività, ho fatto una tac al torace con esiti negativi, tutti gli esami di routine e ancora diversi tamponi dopo quello negativo”.

Federer e Nadal non ci saranno né al Cincinnati, né all’Adria Tour: “Il fatto che non ci siano loro è una delle ragioni per cui sono partito per New York. Sono delle leggende, mancheranno a me e a tutti i tifosi, ma io ho avvertito la responsabilità del top player: voglio raggiungere nuove vette”.

OMNISPORT | 22-08-2020 13:30