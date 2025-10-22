Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Parigi: "Devo curarmi". ATP Finals a rischio, ma ci sarà al "suo" torneo

Dopo il ritiro nella finalina del Six Kings Slam contro Fritz, nuovo forfait per Nole. Confermata, per il momento, la partecipazione ad Atene, in forse la sua presenza a Torino.

La decisione era nell’aria visto il ritiro a metà della finalina per il terzo posto del Six Kings Slam contro Taylor Fritz. Ora è arrivata l’ufficialità: Novak Djokovic non prenderà parte all’ultimo Masters 1000 della stagione, in programma a Parigi. Quello che per anni si è chiamato “torneo di Parigi-Bercy”, ma che da quest’anno è ospitato nell’avveniristica Arena La Defense di Nanterre, gioiellino – anzi, gioiellone – che profuma ancora di nuovo: è stato infatti realizzato per le Olimpiadi dello scorso anno. Nole ha comunicato con un post sui social che non ci sarà, annuncio che ha moltiplicato i dubbi sulla sua partecipazione alle ATP Finals di Torino.

Ufficiale, Djokovic annuncia il forfait per Parigi

“Cara Parigi, purtroppo non parteciperò al Masters 1000 di quest’anno“, ha scritto Djokovic su X. “Ho ricordi incredibili di grandi successi nel corso degli anni, soprattutto per essere riuscito a conquistare il titolo sette volte. Spero di rivedervi l’anno prossimo. Merci”. Un messaggio che non ha colto di sorpresa gli organizzatori e gli stessi tifosi. Le preoccupazioni, semmai, riguardano altri eventuali forfait. Jannik Sinner ha assicurato che ci sarà, così dovrebbe essere anche per Carlos Alcaraz. Inutile dire che anche a Parigi sperano che siano loro ad arrivare fino in fondo, per una finale remake di quella, epica, sulla terra rossa del Roland Garros. Ormai i big del circuito sono loro.

I problemi di Nole al Six Kings Slam: “Ora riposo”

Già a Riad, per la verità, il campione serbo aveva fatto capire che si sarebbe preso una pausa per non compromettere gli ultimi impegni dell’anno. “Voglio chiedere scusa a tutti, mi dispiace che non possiate vedere il secondo set, ma abbiamo giocato delle ottime partite”, aveva detto al pubblico nel motivare il forfait contro Fritz. “Ora devo riposarmi e curare alcuni problemi che ho con il mio corpo. Spero di poter giocare gli ultimi tornei della stagione“. Uno, quello di Parigi, è ufficialmente saltato. I dubbi riguardano gli altri due. Nole ci tiene a esserci in uno in particolare. E non sono le ATP Finals.

Djokovic conferma Atene (per adesso), dubbio ATP Finals

Le preoccupazioni maggiori di Nole e della sua famiglia, infatti, riguardano la presenza – per ora confermata – al “suo” torneo, quello di cui i Djokovic detengono la licenza. Il torneo che fino allo scorso anno Nole gestiva a Belgrado e che da quest’anno, complici le frizioni col governo serbo, ha deciso di far traslocare ad Atene. Nella capitale greca Djokovic, moglie e figli hanno già messo radici e potrebbero traferirsi stabilmente lì una volta chiuso col tennis giocato. L’ATP 250 di Atene è in programma nella settimana che precede le ATP Finals di Torino, su cui invece Djokovic – per il momento – non ha dato ancora indicazioni.