Djokovic, il dominio di Sinner e Alcaraz lo avvicina al ritiro: le sentenze brutali di McEnroe e Navratilova

La sconfitta in semifinale agli US Open contro Alcaraz avvicina il fenomeno serbo al momento del ritiro: il 25esimo Slam diventa un obiettivo sempre più lontano

Poteva essere la volta buona, quella del numero 25: invece sul cemento di Flushing Meadows a New York per Novak Djokovic arriva una delusione bruciante. La sconfitta in semifinale contro Alcaraz è un duro risveglio e torna ad alimentare le voci su un possibile ritiro.

Djokovic, una sconfitta che fa male

A New York si è rivista una condizione super da parte di Novak Djokovic. A differenza degli altri slam di questa stagione, il serbo sembra essere arrivato al grande appuntamento senza nessun tipo di problema fisico e in grado di giocare il suo miglior tennis. E anche alla vigilia del match con Alcaraz le sue parole lasciavano trasparire grande fiducia.

Ma le cose hanno preso una piega diversa, lo spagnolo lo ha battuto nettamente in tre set pur non giocando la sua miglior partita fino a questo momento. E per Nole e i suoi tifosi è arrivata una delusione bruciante. La rincorsa al titolo Slam numero 25 sembra andare a scontrarsi con il dominio di Sinner e Alcaraz con il serbo che non riesce più a superare il doppio ostacolo: con Jannik che lo ha eliminato in semifinale a Parigi e Londra e Carlos che gli ha detto no a New York.

Il verdetto di Martina Navratilova

La sconfitta con Alcaraz brucia e anche analizzare questo momento di un fenomeno come Novak Djokovic non è un compito semplice. A Sky Sports ci prova l’ex tennista Martina Navratilova che dà la sua sentenza non senza un po’ di dispiacere: “E’ brutto. Ci sono passato, lo sforzo che ci metti è lo stesso, anche le sensazioni. Non ti senti più lento di prima, giochi il punto nel modo giusto ma finisci per sbagliare. Lo stesso punto che dieci anni prima avresti potuto fare a occhi chiusi. E’ una situazione frustrante. La possibilità di vincere uno slam in questo momento sembra dipendere da altri, perché per lui battere Sinner o Alcaraz è diventato troppo”.

La sentenza di McEnroe sul ritiro

A 38 anni Novak Djokovic rimane ancora uno dei tennisti più forti al mondo e senza lo strapotere di Sinner e Alcaraz, che negli ultimi due anni hanno messo le mani su tutti gli Slam a disposizione forse avrebbe anche potuto conquistare il suo trionfo numero 25 nei Major. Ma ora la musica sembra cambiata e ai microfoni di ESPN, l’ex tennista John McEnroe parla apertamente di ritiro: “Non sarei sorpreso se decidesse di fermarsi, lo sarei molto di più se cercasse di continuare a giocare per ancora un altro anno. In questa stagione è stato il terzo tennista più forte al mondo, ma niente più di questo”.