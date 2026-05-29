Roland Garros, Djokovic perde la battaglia con Fonseca. Nole vomita, litiga con un cameraman e semina dubbi sul futuro

Il giovane brasiliano Fonseca, autore una clamorosa rimonta, firma l’ennesimo risultato a sorpresa a Parigi che ora avrà un vincitore “inedito”. Per il serbo sfuma l’occasione dello slam numero 25

Non è un torneo per campioni. Attenzione, il riferimento è solo al fatto che chiunque si aggiudicherà il torneo maschile al Roland Garros festeggerà anche la prima vittoria slam della sua carriera. La certezza arriva nella serata parigina quando il giovane e promettente Joao Fonseca firma una clamorosa rimonta ai danni di Nole Djokovic, l’ultimo rimasto in tabellone a vantare successi major (24 per l’esattezza). A Parigi le sorprese sembrano non finire mai.

Fonseca è diventato grande, a Parigi largo ai giovani

Joao Fonseca sembra avere un rapporto privilegiato con il quinto set. E con la vittoria in rimonta contro Djokovic dimostra anche un certo senso del drammatico. Il match che si gioca sul Philippe Chatriere vive per poco più di un’ora anche tra qualche sbadiglio. Il brasiliano dimostra ancora una volta di essere un “colpitore” superbo ma che fatica quando si tratta di scegliere il miglior colpo a disposizione. E quando giochi contro una vecchia volpe come Djokovic i nodi vengono facilmente al pettine. Il serbo scappa avanti con un doppio 6-4, sembra tutto pronto per una vittoria anche piuttosto agevole quando il match cambia di colpo. La gara da sonnacchiosa diventa vibrante e Fonseca comincia la sua inesorabile rimonta portando l’incontro al quinto set. E qui l’esperienza di Djokovic dovrebbe fare la differenza, e in effetti il serbo provato fisicamente riesce a dare battaglia fino all’ultima palla con il brasiliano che però prima gli strappa il servizio e poi nel game decisivo mette in fila una serie di ace. E anche oggi la sorpresa al Roland Garros è servita.

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Nola litiga con un cameraman poi si sente male

E’ stata una vera e propria battaglia quella tra Novak Djokovic e Joao Fonseca e non sono mancati tutti i colpi di scena possibili. Si gioca nel pomeriggio, le temperature non sono di certo quelle che hanno messo ko Sinner, ma le condizioni restano molto complicate. Soprattutto quando la partita si trasforma in una maratona, in una battaglia di cinque ore. E’ un momento importante per il serbo che, senza Sinner e senza Alcaraz in tabellone, ha l’opportunità di andarsi a prendere il suo 25esimo slam. E il nervosismo è alto anche quando è avanti di due set a zero, un camemeran gli si avvicina un po’ troppo nel corso di un cambio campo e Nole non la prende bene: “Vuoi venirmi ancora di più in faccia, dammi un po’ di spazio”. E quando si arriva al quinto set, i segni della battaglia si fanno sentire con Djokovic costretto a vomitare.

L’occasione persa e i dubbi sul futuro

Non c’è Alcaraz fermato da un problema al polso che gli impedirà di giocare anche a Wimbledon, non c’è Sinner uscito a sorpresa al secondo turno vittima di un malore che gli ha impedito di conquistare quell’ultimo game che gli serviva per avanzare al terzo turno. Per Novak Djokovic era l’occasione più ghiotta per mettere le mani su quello slam numero 25 che sarebbe il completamento perfetto di una carriera leggendaria. Del resto fino a questo Roland Garros, l’italiano e lo spagnolo si sono spartiti gli ultimi 9 slam disputati con il serbo che ha conquistato un Major per l’ultima volta agli US Open del 2023. E ora questa sconfitta contro uno dei giovani emergenti del circuito alimenta anche i dubbi sul suo futuro con le parole alla fine del match che sono un chiaro segnale: “Non so se tornerò a giocare al Roland Garros”.