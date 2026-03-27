Djokovic salta Montecarlo e nel Principato s'arrabbiano: Nole ancora nel tunnel, si aggiunge a Fritz e Shelton

Ufficiale l'assenza del fuoriclasse serbo per il primo Masters 1000 dell'anno sulla terra battuta: non mancava dal 2011. Nutrita la lista dei big fuori causa.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Brutta notizia per gli appassionati di tennis, in particolare per quelli che si stanno preparando per andare a seguire in prima persona il primo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta: quello di Montecarlo. Nel Principato, infatti, mancherà uno dei protagonisti più attesi, un campione che sui vezzosi campi del circolo monegasco erano abituati ad ammirare ininterrottamente dal 2011: Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo ha infatti ufficializzato il suo ritiro: non ci sarà al via del torneo, che inaugura la finestra dell’anno dedicata alla superficie lenta destinata a concludersi col Roland Garros, lo Slam parigino.

Montecarlo, ufficiale il ritiro di Djokovic

Una storia sul canale Instagram del torneo accompagnata da due righe “di maniera”: così è stata diffusa la notizia del ritiro di Djokovic. “Novak Djokovic si è ritirato dal torneo. Gli mandiamo i nostri migliori auguri e speriamo di vederlo tornare in campo molto presto“, la frase con cui da Monaco hanno ufficializzato una notizia che per la verità era nell’aria da un po’. Djokovic, infatti, era uscito malconcio dal torneo di Indian Wells, dove era stato eliminato agli ottavi di finale da Jack Draper al termine di una battaglia che ne aveva messo a dura prova le capacità di tenuta e resistenza: 6-4 4-6 6-7. Poi aveva saltato Miami.

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Delusione nel Principato: si aspettavano Nole

A Montecarlo, però, speravano fino all’ultimo che il buon Nole stringesse i denti e garantisse la sua presenza nel torneo, il Masters 1000 più “corto” del circuito, visto che nasce e si esaurisce nel corso di una settimana, proprio come i “vecchi” tornei. Lo dimostra la relativa freddezza con cui è stato ufficializzato il suo forfait, che lascia trasparire un po’ di disappunto. Djokovic non aveva mai saltato l’appuntamento, neppure negli ultimi anni . Evidentemente i problemi accusati da Nole non sono di poco conto e necessitano di ulteriori cure. La speranza del serbo, ovviamente, è uscire dal tunnel il prima possibile, in modo da prepararsi a Roland Garros e Wimbledon, i due eventi a cui tiene di più.

Anche Fritz e Shelton fuori, ansia per Musetti

L’assenza di Djokovic si aggiunge a quelle, già rese note, di altri “pezzi grossi” del circuito. Anche Taylor Fritz e Ben Shelton, infatti, hanno confermato che non parteciperanno al Masters 1000 in Costa Azzurra. Due top 10 usciti molto male dal Sunshine Double sul cemento di casa: Fritz è reduce dall’eliminazione patita agli ottavi del torneo di Miami da Jiri Lehecka in tre set, mentre Shelton è uscito addirittura al secondo turno, il suo d’esordio, contro Alexander Shevchenko. Proprio a Montecarlo dovrebbe invece tornare Lorenzo Musetti, dopo aver saltato Miami: ma il condizionale è d’obbligo per il carrarino.