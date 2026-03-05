Djokovic sfida Sinner e Alcaraz e anticipa il futuro di Serena Williams: l’amico Kyrgios prepara il rientro

La vittoria su Sinner all'Australian Open ha riacceso l'animo combattivo di Djokovic, che da Indian Wells ha lanciato la sfida a Sinner e Alcaraz prima di esprimersi sul possibile rientro di Serena Williams

È un Novak Djokovic ringalluzzito dal successo su Jannik Sinner all’Australian Open quello osservato in conferenza stampa a Indian Wells, dove ha rilanciato le proprie ambizioni di conquistare un torneo dello slam, lanciando la sfida a Carlos Alcaraz e all’azzurro. Nole si è anche sbilanciato sul chiacchierato possibile rientro nel circuito di Serena Williams, mentre il ritorno in campo dell’amico Nick Kyrgios è ora ufficiale.

Djokovic ringalluzzito, è pronto a sfidare Sinner e Alcaraz

Dopo aver ripetuto per un anno intero di non avere praticamente chance di battere Sinner e Alcaraz in un torneo al meglio dei cinque set, Djokovic si è smentito da solo all’Australian Open, dove ha battuto Jannik al termine di un’incredibile battaglia decisa al quinto set e messo in difficoltà Carlos in finale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Risultati e match che sembrano aver ringalluzzito Djokovic, il quale ora sembra credere maggiormente nella possibilità di poter raggiungere l’incredibile risultato dei 25 slam in carriera, almeno stando alle sue dichiarazioni durante la sua conferenza stampa a Indian Wells: “Certo che ci sono ancora obiettivi e traguardi da raggiungere. Mi piacerebbe molto conquistare un altro titolo del Grande Slam, ci spero veramente. Ci sono andato vicino in Australia ad inizio anno ed è stata un’emozione grandissima riuscire a battere Jannik Sinner in semifinale, peraltro dopo una battaglia di cinque set. È stato un risultato fenomenale, che ha dimostrato a me personalmente e anche a tutti gli altri giocatori che posso ancora competere ad alti livelli. E poi ho disputato un altro grande match con Carlos, che alla fine però è stato semplicemente superiore. Ma tutto questo per me è stato un risultato fenomenale. Ho dimostrato prima di tutto a me stesso, e poi agli altri, che posso ancora competere al massimo livello e battere questi ragazzi”.

Djokovic lancia il futuro di Serena Williams

Negli scorsi mesi si è chiacchierato molto anche del possibile rientro nel circuito di Serena Williams in seguito ad alcuni video dei suoi intensi allenamenti sul campo da tennis e del fatto che l’ITIA l’abbia inserita nel registro degli atleti attivi nei controlli antidoping. Interrogato a riguardo Djokovic ha fatto la sua previsione (che molti fan sperano senza dubbio si concretizzi) sul futuro dell’ex n°1 statunitense: “Non le ho ancora parlato, ma la sensazione è che tornerà a giocare. Dove e come non lo so esattamente, così come non so se giocherà in singolo o in doppio, ma c’è grande attesa nell’aria. Stiamo parlando di una delle migliori atlete che il nostro sport abbia mai visto, quindi sarebbe davvero fantastico rivederla in azione”.

Kyrgios torna in campo a Maiorca

Nel circuito, in questo caso maschile, è pronto a fare il proprio ritorno invece Kyrgios, annunciato tra i partecipanti all’ATP 250 di Mallorca in programma a partire dal 20 giugno. Questo sarà l’ennesimo tentativo di tornare da parte di Nick, che dopo la serie di gravi infortuni che lo hanno colpito tra il 2023 e il 2024 ha ottenuto quasi ed esclusivamente delusioni in campo, come anche in questo inizio di 2026, dove ha perso al primo turno di Brisbane, decidendo poi di rinunciare all’Australian Open non sentendosi all’altezza. Ad aiutarlo ci sarà l’erba, superficie che richiede meno movimenti e con scambi più rapidi e sulla quale l’australiano ha sempre dimostrato di poter esprimere il proprio miglior gioco.