Djokovic sfida Sinner e Alcaraz a Cincinnati, in Ohio prove generali di US Open: confronto impietoso con Montreal

Djokovic ha annunciato che disputerà il Masters 1000 di Cincinnati, torneo sempre più bella copia di quello senza stelle di Montreal e prova generale in vista dello US Open anche per Sinner e, soprattutto, Alcaraz

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Mentre il Masters 1000 di Montreal si ritrova privo di stelle, quello di Cincinnati si prepara ad accogliere Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Novak Djokovic, che nella giornata di ieri ha annunciato il suo ritorno al torneo nordamericano dove manca dal titolo vinto nel 2023 per un’edizione che si prospetta estremamente interessante, soprattutto in vista dello US Open.

Djokovic giocherà a Cincinnati

Contrariamente alle due passate stagioni, quest’anno Djokovic tornerà in campo prima dello US Open per prepararsi al meglio per l’ultimo slam dell’anno. Nole ha infatti annunciato che giocherà il Masters 1000 di Cincinnati, dal quale manca dal 2023, quando batté Alcaraz in una delle finali più belle nella storia dei tornei ATP: “Ciao a tutti, sono felice di annunciare che tornerò al Cincinnati Open quest’anno per la prima volta dal 2023 quando ho giocato una delle migliori finali al meglio dei tre set nei tornei Masters 1000 in tutta la mia carriera. Non vedo l’ora di tornare e di giocare davanti a voi, sono davvero emozionato all’idea di vedere tutti i fan di tennis provenienti da tutto il mondo, ci vediamo presto”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A Cincinnati le prove generali dello US Open

Con la presenza di Djokovic, oltre a quelle già annunciate di Alcaraz e Sinner, il Masters 1000 di Cincinnati si annuncia dunque sempre più come una sorta di prova generale in vista dello US Open. La maggior parte della attenzioni saranno ovviamente riversate su Carlos (che però probabile si scoprirà solo all’ultimo se davvero prenderà parte al torneo) al rientro dall’infortunio al polso destro accusato quattro mesi fa all’ATP 500 di Barcellona per vedere quali saranno le sue condizioni e se potrà sin da subito essere nuovamente tra i favoriti a New York.

Grande interesse però ci sarà anche per rivedere Sinner e Djokovic, che non disputano una partita da Wimbledon, e capire se ci sarà qualche sorpresa in vista dello US Open o se Jannik si presenterà all’ultimo slam dell’anno con l’aura da imbattibile.

Il confronto impietoso tra Montreal e Cincinnati

Impossibile però non evidenziare l’enorme disparità di parterre, nonostante i due tornei appartengano alla stessa categoria, tra il Masters 1000 del Quebec e quello dell’Ohio. Se a Cincinnati ci saranno tutti i protagonisti del circuito e tutti i top-10, a Montreal invece nessuno tra Alcaraz, Sinner e Djokovic sarà presente, evidenziando come l’Open del Canada si trovi in una situazione estremamente svantaggiosa, soprattutto dopo la decisione dell’ATP di allungare i Masters 1000 a due settimane.