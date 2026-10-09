Djokovic accusa le fatiche del trionfo all'ATP 500 di Pechino e viene subito eliminato dal Masters 1000 di Shanghai da Hurkacz, complicando la rincorsa alle ATP Finals

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dopo la vittoria dell’ATP 500 di Pechino arriva un brutto stop per Novak Djokovic, eliminato nettamente all’esordio del Masters 1000 di Shanghai da Hubert Hurkacz. Una sconfitta che rischia di complicare i piani di qualificazione alle prossime Nitto ATP Finals di Nole. Intanto sui social alcuni tifosi del serbo hanno polemizzato sulla programmazione del torneo cinese, che ha deciso di concedere un giorno di riposo in più a Carlos Alcaraz (anch’egli reduce da un torneo vinto pochi giorni fa) rispetto al più anziano Djokovic.

Djokovic stanco e travolto da Hurkacz

Non sono bastate le circa 72 di distanza dalla finale dell’ATP 500 di Pechino a Djokovic per recuperare le energie per il Masters 1000 di Shanghai. Il serbo, ancora visibilmente provato dall’impresa realizzata pochi giorni fa, è infatti crollato contro una bella versione di Hurkacz, che dopo un inizio di match complicato in cui ha dovuto annullare due palle break a Novak nel terzo game ha preso in mano le redini dell’incontro, sfruttando la stanchezza di Nole e trionfando col risultato di 6-4 6-3 grazie a un break per set senza mai soffrire al servizio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si complica la rincorsa alle ATP Finals per Djokovic

Una sconfitta di per sé non troppo preoccupante per Djokovic, che a 39 anni ha comprensibilmente bisogno di tempo per ritrovare energie e cha perso contro un giocatore che dopo gli infortuni delle ultime stagione sta tornando piano piano al livello che chi anni fa lo aveva portato a stare stabilmente in top-10. La precoce uscita di scena dal Masters di Shanghai rischia però di complicare la corsa verso le ATP Finals per Nole, che attualmente occupa l’ultima posizione valida (in virtù del forfait anticipato di Sinner) per la qualificazione a Torino. In Cina il serbo rischia però di venire superato dai suoi inseguitori, soprattutto Alex de Minaur, distante appena 110 punti.

Il confronto tra Alcaraz e Djokovic accende la polemica su Shanghai

La sconfitta di Djokovic ha anche scatenato un po’ di polemiche sui social, con i tifosi del serbo che hanno attaccato la decisione degli organizzatori del torneo di Shanghai di non concedere un giorno di riposto extra a Nole, come fatto invece per Alcaraz, che come il serbo è reduce da un torneo vinto (Tokyo). Una scelta dettata dal fatto che i due giocatori sono stati inseriti in nelle due metà opposte del tabellone, con quella di Djokovic che è stata estratta per scendere in campo assieme. Quindi nessun trattamento di favore da parte degli organizzatori, anche perché sarebbe stato controproducente dal punto di vista dell’affluenza di pubblico considerando quanto il serbo è amato in Cina.