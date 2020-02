Djokovic si inchina a Maria Sharapova

L'annuncio del ritiro di Maria Sharapova dal mondo del tennis non ha lasciato insensibile uno dei simboli al maschile di questo sport, il serbo Novak Djokovic: "Vorrei che facessimo un grande applauso a Maria Sharapova per la sua carriera, se lo merita perchè è una grande combattente, un'icona del nostro sport" ha detto dopo l'incontro vinto ai danni di Philipp Kohlschreiber nel torneo di Dubai.

"Ha avuto la forza di rialzarsi e superare tutti gli ostacoli, soprattutto quelli che ha avuto negli ultimi anni, tra infortuni e operazioni è tornata in campo cercando di giocare di nuovo al suo livello. E' stata un'ispirazione per tutti grazie alla sua mentalità da campionessa. Mi spiace che abbia dovuto chiudere così per un infortunio, ma ha avuto una grande carriera e deve esserne orgogliosa" ha aggiunto il vincitore dell'Australian Open.

SPORTAL.IT | 27-02-2020 15:55