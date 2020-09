Djokovic si scusa: "Mi sento triste e vuoto"

Attraverso il suo profilo Instagram, Djokovic è tornato sul fattaccio agli US Open che gli è costato la squalifica (il serbo perderà anche tutti i punti e i montepremi guadagnati fino a questo momento al torneo).

“Tutta questa situazione mi ha lasciato triste e vuoto. Ho controllato le condizioni della giudice di linea, grazie a Dio sta bene. Mi dispiace di averle causato tanto stress, così involontario, così sbagliato. Non rivelo il suo nome per rispetto della privacy. Dopo la squalifica, ho bisogno di ritornare e lavorare sulla mia delusione, trasformando il dispiacere in una lezione per la mia crescita ed evoluzione come giocatore ed essere umano. Mi scuso con chi lavora negli US Open per il mio comportamento. Sono grato alla mia famiglia e al mio team per essermi di supporto, e a tutti i miei fan che sono sempre con me. Grazie e mi dispiace tanto”, le sue parole sul proprio profilo social.

OMNISPORT | 07-09-2020 08:49