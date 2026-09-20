Novak Djokovic in una vasca piena di ghiaccio e come lui Kevin Hart. Ed è bastata solo un’anticipazione di “Cold as Balls” per scatenare il putiferio sui social. La serie del comico e attore statunitense non è ancora disponibile ma già la prima anticipazione ha destato grande attenzione, visto che il serbo parla anche di Sinner e Alcaraz.
- “Sinner e Alcaraz si sono ispirati a me”
- Djokovic crea scompiglio sui social
- Il ritorno in campo a Pechino
“Sinner e Alcaraz si sono ispirati a me”
Due vasche piene di ghiaccio, da una parte Kevin Hart dall’altra Novak Djokovic (e il comico Marcello Hernandez) nel format “Cold as Balls”: l’intervista risale allo scorso luglio in occasione del Fanatics Fest ma una porzione di quello che è successo ha scatenato l’attenzione dei social. Nel corso dell’intervista (se possiamo chiamarla così), Hart domanda al tennista se ha influenzato alcuni dei giocatori giovani nel circuito. E la risposta del serbo è molto diretta: “Tutti quelli che seguono il tennis, Sinner e Alcaraz conosce il loro modo di giocare e il loro stile? A chi assomigliano? Per me questo si tratta del complimento più grande. Se sono stato capace di creare un impatto, sono più che felice perché alla fine è di questo che si tratta”.
Djokovic crea scompiglio sui social
Le parole di Djokovic non sono un modo pere sminuire né Sinner né Alcaraz. E di sicuro il serbo, che è uno dei più grandi giocatori della storia del tennis, ha avuto un impatto su entrambi. Ma le parole di Nole non sono piaciute a tutti sui social. In tanti nel corso degli ultimi mesi hanno paragonato Jannik al serbo, definendo come una sorta di versione 2.0, mentre il gioco di Alcaraz è stato spesso associato, non sempre a ragione, con quello di Nadal e Federer. E sui social si scatena immediatamente il dibattito: “Si Novak, noi seguiamo il tennis e nessuno dei due ti assomiglia”, scrive un tifoso sui social. Ma c’è anche chi è più severo nei confronti del serbo: “Novak a volte è imbarazzante e per questo secondo me non sarà mai il migliore di tutti i tempi. Novak non ha mai colpito forte come Sinner e Alcaraz è completamente diverso. L’unica cosa che hanno in comune sono le racchette”.
Il ritorno in campo a Pechino
La delusione allo US Open deve essere stata difficile da mandare giù per Novak Djokovic, che dopo l’avvio super in Australia, non è riuscito a firmare l’impresa slam che avrebbe voluto. Ma il serbo non ha nessuna intenzione di arrendersi e tornerà in campo in questo finale di stagione confermando la sua presenza all’ATP 500 di Pechino. Nel torneo cinese, Nole potrebbe tornare a sfidare proprio Jannik Sinner in un tabellone che vede la presenza di molti dei primi giocatori al mondo.