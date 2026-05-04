Djokovic, Sinner, Alcaraz, Sabalenka e molti big contro l'organizzazione del Roland Garros: cosa chiedono i giocatori

Nuova puntata della diatriba che da tempo ormai vede i giocatori più in vista del circuito attaccare le organizzazioni degli slam, che destinato al money prize una quota troppo esigua della torta dei ricavi

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Gira tutto intorno ai soldi, e quando di mezzo ci vanno i giocatori si sa che i soldi non bastano mai. Come a Parigi, dove è appena scoppiata l’ennesima diatriba tra atleti e organizzatori del Roland Garros. Il nodo del contendere? L’aumento del montepremi destinato ai giocatori, salito da 56,4 a 61,7 milioni di euro, non soddisfa affatto i sindacati di chi va in campo a contendersi i trofei, convinto che ci debbano essere remunerazioni ben maggiori per dare conto del grande lavoro che viene svolto sul campo quotidianamente. Tradotto in parole povere: ci vogliono più soldi, perché pensare che soltanto il 15% dei ricavi generati dal torneo confluisca nel money prize viene considerato dagli atleti un vero e proprio affronto.

Aumenta il money prize, ma in proporzione… diminuisce

Hanno alzato la voce in tanti, non ultimo Novak Djokovic, che da sempre sul tema si è esposto senza mezzi termini a favore dei (tanti) tennisti che in banca hanno decisamente un conto con meno zeri. Il serbo è tra la ventina di giocatori (ridistribuiti quasi equamente tra uomini e donne) che hanno scritto una lettera ai vertici dello slam francese, chiedendo che venissero tenute in debita considerazione alcune richieste per ambire ad aumentare la quota destinata al montepremi.

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“La quota ricavi del torneo Roland Garros destinata ai giocatori è diminuita dal 15,% al 14,9%”, spiegano i firmatari della missiva. “Non è tanto importante l’aumento in sé del money prize rispetto all’anno precedente, quanto piuttosto il fatto che diminuisca in rapporto alle entrate complessive del torneo. Insomma, i dati raccontano una storia ben diversa: più che crescere, il montepremi è andato a decrescere, perché se nel 2025 il Roland Garros ha generato 395 milioni di ricavi (+14 sul 2024), la quota destinata al money prize è salita appena del 5,4%”.

I giocatori chiedono di allineare la quota destinata al montepremi a quella dei tornei combined (cioè dove si giocano nella stessa settimana tornei maschili e femminili: è il caso dei Masters 1000 e di alcuni 500), dove l’accordo vigente la fissa al 22% dei ricavi complessivi di ogni singola edizione.

La FFT risponde per le rime: “Più soldi per la base, non per l’elite”

La FFT, cioè la federazione francese (che organizza il Roland Garros), ha risposto per le rime alla lettera ricevuta dai giocatori (tra i firmatari anche Sinner, Alcaraz, Sabalenka, Gauff e altri ancora), spiegando che l’organizzazione del torneo è un ente no-profit, che dunque tutto ciò che ricava lo reinveste in infrastrutture e gestione per lo sviluppo del tennis locale, e non solo.

L’aumento del montepremi peraltro, a detta della FFT, è andato a favore di quei giocatori che escono già nei turni di qualificazione, a riprova di voler dare un contributo importante alla base, e non all’elite del circuito. I giocatori però hanno ribadito la loro contrarietà, soprattutto perché mai coinvolti nel processo decisionale, al punto da richiedere una volta di più un vero e proprio “Player Council” per potersi confrontare attivamente con gli organizzatori dei quattro tornei slam.

Che pure rivendicano una sorta di “ultima parola” su tutto quello che attiene i tornei più importanti del circuito. Ma prima o poi che sarà, un punto d’incontro andrà trovato. E chissà che a Parigi le parti non troveranno il modo per sedersi a un tavolo e risolvere una volta per tutte (o provando ad avvicinarsi a ciò) la contesa.