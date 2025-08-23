Djokovic: "Sinner-Alcaraz, vi spiego perché la rivalità piace. Io farò solo Slam". Monica Seles nuova coach?

Senza tornei di avvicinamento, Nole si presenta malinconicamente da outsider a Flushing Meadows: "Mi diverto solo nelle occasioni importante". E spunta una voce clamorosa.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Una stoccata all’ATP, una carezza – chissà quanto spontanea – ai due giovincelli che l’hanno spodestato dal trono e un impacciato no comment alle voci sulla possibile nuova allenatrice. Novak Djokovic si presenta agli US Open in modo quasi malinconico, da outsider. I tempi in cui era il grande favorito, se non l’unico, per il trionfo a Flushing Meadows sembrano distanti anni luce. Adesso il serbo centellina le forze, diserta tornei con frequenza semi-automatica e soprattutto ne va fiero. “Mi diverto solo a giocare gli Slam”, annuncia candidamente, facendo crollare con un sorriso il castello dai piedi d’argilla dei Masters 1000 da due settimane messo in piedi negli ultimi tempi.

Djokovic snobba i Masters 1000: “Solo gli Slam motivano”

“Ho deciso di non giocare i Masters estivi perché volevo stare con la mia famiglia”, il concetto ribadito chiaramente da Djokovic durante il Media Day di New York. “Alla mia età sento di essermi guadagnato il diritto di scegliere dove competere. Non inseguo la classifica, non difendo punti. La priorità è trovare motivazione e gioia che trovo sempre negli Slam. Non voglio più perdermi certe occasioni familiari. Però so che i quattro Slam sono i tornei dove devo esserci, quelli che mi spingono ancora a dare il massimo. Se sarò ancora qui a competere sarà per un motivo importante”. Intanto il 2 settembre sarà il compleanno della figlia Tara. Nole, però, spera di saltare la festa: vorrebbe dire essere arrivato in semifinale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tennis, le parole di Nole sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz

Molto interessante il punto di vista del serbo sulla rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e sul perché sembri attirare tanto il pubblico: “Se guardiamo al palcoscenico sportivo mondiale, sono proprio questi i tipi di incontri e di rivalità che entusiasmano di più le persone. Accade soprattutto quando si tratta di sport individuali come il nostro o la boxe, la Formula 1 o il golf. Qualsiasi cosa sia, alla gente piace vedere delle rivalità ben definite. Penso che la loro sia, senza dubbio, la migliore che abbiamo in questo momento. E sembra destinata a restare così per un po’ di tempo. Non vedo all’orizzonte terzi incomodi“.

Le voci su Monica Seles nuova allenatrice di Djokovic

Nessuna spiegazione e niente commenti dettagliati, invece, sulle voci – sempre più ricorrenti, in arrivo dalla Serbia a proposito di un nuovo ingresso nel suo team. Nole non ha voluto aggiungere altro alle indiscrezioni relative a Monica Seles, l’ex regina del tennis mondiale che potrebbe allenarlo in un non meglio definito futuro. Ex star, peraltro, che ha recentemente annunciato di essere affetta da una malattia neurologica autoimmune. “Non posso ancora dire nulla, siamo nelle prime fasi delle discussioni, ma sarebbe molto importante per me”, ha ribadito Djokovic. “Penso che sappiate di chi si tratta”.