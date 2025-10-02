Djokovic sfida Sinner: "A Shanghai posso batterlo". Nole spavaldo: "Voglio Jannik in semifinale"

Il campione serbo spiega perché ha più chance di superare l'azzurro nel Masters 1000 cinese rispetto al match di uno Slam e gli dà appuntamento per le fasi decisive del torneo.

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: sembra essere questo il futuro del tennis mondiale. Il duello al vertice tra i due giovani dominatori promette di infiammare la scena per anni, anche se c’è chi non si rassegna a fare da outsider. È Novak Djokovic, che alla vigilia del debutto nel Masters 1000 di Shanghai avanza la propria candidatura a “terzo incomodo”. In Cina Carlitos non c’è, dunque a Nole non rimane che lanciare la sfida a Jannik. E il campione serbo non si fa pregare. È ancora convinto di poter dire la sua in un confronto diretto con un dei nuovi fenomeni della scena. E non lo nasconde affatto. Spiegando perché a Shanghai avrebbe qualche chance in più.

Shanghai, per Djokovic debutto contro Cilic

Alla vigilia del debutto contro un altro “vecchietto” del circus, il croato Marin Cilic, peraltro recentemente battuto da Sinner a Pechino, Djokovic assicura: “Mi piacerebbe molto avere la possibilità di giocare contro Sinner qui a Shanghai, vorrebbe dire aver ragiunto la semifinale. Jannik ha vinto gran parte degli ultimi incontri che abbiamo giocato, ma ricordo la finale dell’anno scorso che abbiamo fatto proprio su questo campo: spero di avere ancora l’occasione di affrontarlo. Al meglio dei tre set ho qualche chance in più di vincere un trofeo importante”. E di conseguenza, di battere Sinner.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ultima sfida di Nole: competere coi due big

Più volte Djokovic ha affrontato l’argomento, almeno quando ha avuto modo di parlare in sala stampa o al centro del campo nei pochi tornei stagionali a cui ha preso parte: “Alcaraz e Sinner? Ho la sensazione di non arrivare fresco come loro in semifinale di un torneo importante. Ed è normale che sia così, è una questione biologica che devo accettare”. In ogni caso le motivazioni non gli mancano di certo. Tanto da aver già tracciato l’obiettivo per questo Masters 1000: “Essere il migliore. C’è sempre una parte di me che vuole dimostrare di esserlo. Mi sto impegnando quanto più non posso e ho raggiunto quattro semifinali negli Slam quest’anno“.

Djokovic contro Sinner, ultime sfide a senso unico

Come ha avuto modo di ricordare lo stesso Djokovic, gli ultimi confronti con Sinner si sono chiusi allo stesso modo. L’ultimo successo di Nole su Jannik è datato novembre 2023, la finale delle ATP Finals a Torino. Una settimana dopo, l’inizio della lunga serie vincente dell’azzurro con la rimonta da urlo nel match di Coppa Davis a Malaga. Primo atto di cinque successi di fila per Sinner contro il suo ex mito d’infanzia. “Non gioco a tennis soltanto per i risultati o per vincere trofei, ma anche e soprattutto per il brivido che mi dà il sostegno dei tifosi”, la rivelazione di Novak. Certo, però: gli piacerebbe battere Jannik. Almeno un’altra volta.