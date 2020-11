Djokovic su Sonego: "Mi ha spazzato via"

Novak Djokovic è tornato sulla sorprendente sconfitta contro Lorenzo Sonego ai quarti di finale del torneo di Vienna: “Mi ha spazzato via dal campo. Questo è tutto. È stato migliore di me in ogni aspetto del gioco. Io non ho avuto una buona giornata, lui ne ha avuto una fantastica. Ha sicuramente meritato questa vittoria”.

Il numero uno del mondo si è comunque garantito il primato nella classifica Atp fino al termine dell’anno: “Il fatto di aver centrato l’obiettivo del numero 1 di fine anno ha pesato su di me. Sto bene e non vedo l’ora di chiudere alla grande la stagione a Londra”.

OMNISPORT | 02-11-2020 13:24