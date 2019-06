Djokovic-Thiem si chiuderà sabato: appuntamento a mezzogiorno per il proseguimento della seconda semifinale del Roland Garros nella versione maschile.

L a pioggia, venerdì, si è sommata al forte vento che aveva condizionato anche la sfida vinta da Nadal su Federer: la gara tra il serbo e l’austriaco è stata sospesa nel corso del terzo set.

6-2 il primo parziale per Thiem, 6-3 il secondo per Djokovic. Thiem è avanti di un break al terzo: 3-1 e servizio per l’austriaco.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 18:43