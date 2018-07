Djokovic torna grande: trionfo a Wimbledon

Novak Djokovic torna Re di Wimbledon. Il tennista serbo, numero 21 del mondo e 12 del seeding, nella finale di oggi, sul centrale dell'All England Lawn Tennis Club di Londra, ha sconfitto in tre set Kevin Anderson.

Djokovic si è imposto col punteggio di 6-2 6-2 7-6 (3), in circa due ore e un quarto di gioco. Per lui è il quarto trionfo a Wimbledon, dopo i successi del 2011, del 2014 e del 2015. E' anche l'affermazione numero 13 in carriera nei Major.

"Sono molto grato al mio team, tutti mi hanno sostenuto negli ultimi due anni. Non è stato facile: ho subito un intervento chirurgico, ho passato diversi mesi 'fermo' e non ero certo di poter tornare al top. Non poteva esserci teatro migliore per il mio 'come back'. Ho vinto in questi campi quattro volte e sono molto felice di tutto ciò: è un piacere giocare qui a Londra, ringrazio e saluto tutto il pubblico".

SPORTAL.IT | 15-07-2018 19:30