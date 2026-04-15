Djokovic, ufficiale il rientro a Madrid: Sinner ancora in dubbio, ma un record storico lo spinge verso la Spagna

Il torneo di Madrid ha annunciato la presenza di Djokovic, che tornerà dunque in campo a distanza di oltre un mese dall'ultima partita disputata a Indian Wells. Rimangono invece i dubbi su Sinner, che però potrebbe essere spinto dalla possibilità di realizzare due storici record

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A distanza di oltre un mese Novak Djokovic si appresta a fare il suo ritorno in campo. Dopo essere stato obbligato a saltare i Masters 1000 di Miami e Montecarlo a causa di un problema alla spalla, la presenza del campione serbo a Mutua Madrid Open è stato ufficializzata dal torneo stesso attraverso i propri profili social. Ancora in dubbio invece la presenza di Jannik Sinner, che potrebbe però essere spinto a partecipare al Masters spagnolo dalla possibilità di realizzare uno storico record.

Djokovic torna in campo a Madrid

Dopo la finale raggiunta un po’ a sorpresa all’Australian Open battendo Jannik Sinner in semifinale e la sconfitta rimediata agli ottavi a Indian Wells contro Jack Draper, Djokovic ha saltato i successivi tornei in calendario non prendendo parte ai Masters 1000 di Miami e Montecarlo. Una scelta sulla carta presa per via di un infortunio alla spalla (ma che potrebbe anche essere stata presa per preservarsi al meglio in vista del Roland Garros).

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Ora però i dolori alla spalla sembrerebbero essere alle spalle per Nole, che – come annunciato dallo stesso torneo attraverso un post Instagram – dovrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Madrid che si terrà dal 22 aprile al 3 maggio. Una scelta da un certo punto di vista un po’ sorprendente viste le particolarità del torneo – senza dubbio il più lontano per caratteristiche dal Roland Garros per via dell’altitudine -, ma che Djokovic aveva già preso anche l’anno, pur senza grandi fortune vista la sconfitta all’esordio contro contro il nostro Matteo Arnaldi.

Sinner ancora in dubbio per Madrid

Chi invece non si sa ancora se sarà presente a Madrid è Sinner, che dopo il vincente tour de force tra Sunshine Double e Montecarlo aveva affermato a Sky Sport di avere bisogno di qualche giorno di riposo e che solamente in seguito avrebbe deciso che fare: “Adesso è importante riposarsi, realizzare quello che abbiamo fatto negli ultimi tornei. Dopo il Sunshine non ho avuto praticamente né modo né tempo. Ora ho bisogno di due, tre giorni liberi senza pensare al tennis, e poi decidiamo se giocare Madrid”.

La possibilità di realizzare due storici record potrebbe spingere Sinner a Madrid

A spingere Sinner a prendere parte a Madrid oltre alla possibilità di incamerare ulteriori punti importanti per la classifica è quello di poter realizzare due storici record. Trionfando nella capitale spagnola (eventualità ancora più probabile in caso di forfait di Carlos Alcaraz che si è ritirato da Barcellona) Jannik infatti diventerebbe il primo giocatore nella storia a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi (striscia avviata a Parigi sul finire della stagione 2025) e i primi quattro della stagione, impresa sfuggita a Djokovic, che nel 2015 dopo i trionfi a Indian Wells, Miami e Montecarlo rinunciò a prendere parte a Madrid.