Djokovic non ne vince una prima dello US Open, che debacle con Sabalenka nel doppio misto: Nole e Aryna in crisi

Brutta figura nel doppio misto dello US Open per gli attesissimi Djokovic e Sabalenka, che dopo essersi portati a un passo dalla vittoria crollano malamente contro gli speciali Sinikova e Patten

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Presentatisi al torneo come teste di serie n°1, Novak Djokovic e Aryna Sabalenka sono subito usciti di scena dal doppio misto dello US Open dopo la partita persa in rimonta contro gli specialisti Henry Patten e Katerina Siniakova. Una sconfitta pesante per il serbo e la bielorussa, che si presentano ai tabelloni singolari dello Slam newyorkese senza certezze e con tanti dubbi.

Djokovic e Sabalenka, che debacle all’esordio nel doppio misto

Il torneo di doppio misto dello US Open perde subito una delle sue coppie più attese, quella composta dalla numero 1 WTA Sabalenka e dall’uomo dei record del tennis maschile Djokovic, che inseguiva un trionfo Slam (anche se non in singolare) che manca ormai da tre anni. Che Nole e Aryna fossero a caccia di redenzione dopo i recenti risultati sottotono appare evidente fin da subito, con i due che tengono testa agli specialisti e non mollano alcun punto, tanto da ottenere per primi il break nel quarto game rimontando da sotto 40-0 e poi conquistare il primo parziale.

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Djokovic e Sabalenka partono alla grande anche nel secondo set, dove ottengono il break nel terzo game. A questo punto però la partita svolta improvvisamente, con Nole e Aryna che non riescono più a vincere un game, facendosi rimontare da Siniakova e Patten che grazie a un break nel sesto game obbligano l’incontro al super tie-break dove dominano il serbo e la bielorussa vincendo l’incontro col risultato finale di 4-1 2-4 2-10. Un tracollo impressionante quello accusato da Djokovic e Sabalenka, che hanno vinto solamente sei degli ultimi ventotto punti.

Djokovic senza vittorie sul cemento prima dello US Open

Una sconfitta pesante per Djokovic, che sperava di fare bene nel doppio misto anche per guadagnare morale in vista dello US Open, dove il serbo punterà a conquistare l’agognato 25° slam, ma al quale si presenterà senza vittorie sul cemento da quella ottenuta lo scorso 9 marzo a Indian Wells contro Aleksandar Kovacevic vista la sconfitta all’esordio anche al Masters 1000 di Cincinnati.

Crisi infinita per Sabalenka, Aryna senza certezze allo US Open

Un discorso simile vale anche per Sabalenka, entrata in una profonda crisi che rischia di costarle la vetta della classifica. Dal successo nel torneo di Miami infatti Aryna non ha più battuto una giocatrice appartenente alla top-10 o raggiunto una semifinale in un evento di categoria superiore ai WTA 500, motivo per cui il doppio misto rappresentava anche per lei una bella occasione per riguadagnare fiducia in vista del singolare dove sarà chiama a vincere per sperare di rimanere la numero 1 del ranking WTA ed evitare il sorpasso delle sue rivali.