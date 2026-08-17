Djokovic arriva agli US Open con dubbi sulla condizione fisica, ma a New York avrà un’alleata speciale: Sabalenka. Insieme faranno coppia nel doppio misto

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Più che Sinner e Alcaraz, c’è un altro avversario che può complicare il cammino di Novak Djokovic agli US Open dopo il preoccupante ko a Cincinnati. Ma a New York Nole avrà anche un’alleata speciale. Il serbo farà infatti coppia con Aryna Sabalenka nel doppio misto, in una sfida che promette spettacolo e che potrebbe regalare al 24 volte campione Slam una preziosa iniezione di fiducia. E con il torneo in programma dal 24 al 26 agosto, l’attesa per il “dream team” è già alle stelle.

US Open, cosa Djokovic deve temere più di Sinner e Alcaraz

I problemi fisici evidenziati da Djokovic nel corso della sfida persa contro l’argentino Thiago Tirante al debutto a Cincinnati hanno allarmato i fan e fatto scattare l’allarme in vista degli US Open, a cui parteciperanno anche Jannik Sinner e (forse) Carlos Alcaraz. Al termine dell’incontro Nole ha spiegato che da alcuni soffre “quando caldo e umidità sono elevati”. Secondo l’americano Brad Stine, allenatore tra gli altri di Jim Courier e Tommy Paul, il serbo è un rebus in vista dello Slam di New York.

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“Penso che Novak sia davvero una grande incognita. Abbiamo visto il livello a cui è capace di giocare, ma la sua condizione fisica è un problema se deve giocare cinque set già all’inizio del torneo, indipendentemente dall’avversario”, ha spiegato. Il punto, secondo l’allenatore, è che non servono Sinner o Alcaraz per mettere Djokovic alla prova: anche un giocatore numero 40, 50 o 60 del mondo può trascinarlo in campo per cinque o sei ore. “Non sappiamo come questo lo influenzerà più avanti nel torneo”, ha concluso. Ed è proprio la capacità di recuperare dagli sforzi prolungati il principale interrogativo su Nole.

La ricetta ai mali di Djokovic si chiama Sabalenka: l’annuncio

Djokovic e Aryna Sabalenka faranno coppia nel doppio misto agli US Open. A confermare la collaborazione è stata la numero uno del mondo al termine della sua partita a Cincinnati, raccontando con il consueto tono ironico come è nata l’idea. “Mi ha letteralmente implorato di giocare con lui! Gli ho detto: ‘Certo leggenda, ti aiuterò! Divertiamoci e puntiamo al titolo!’”, ha scherzato Sabalenka, ufficializzando così una delle coppie più attese del torneo newyorkese.

L’accoppiata tra la numero uno del ranking WTA e il 24 volte campione Slam promette di essere una delle principali attrazioni del nuovo format del doppio misto. Tra i due c’è anche un rapporto di amicizia e stima reciproca, elemento che potrebbe rendere ancora più interessante la loro esperienza insieme sul cemento di Flushing Meadows.

Djokovic e Sabalenka, obiettivo titolo a New York

L’obiettivo della nuova coppia non sembra essere soltanto quello di regalarsi qualche partita spettacolare. Djokovic e Sabalenka puntano infatti a competere per il titolo nel doppio misto, in un torneo che potrebbe offrire al serbo anche l’opportunità di accumulare ulteriore fiducia in vista del singolare. Per il serbo, reduce dall’eliminazione a Cincinnati e alle prese con qualche dubbio sulla condizione fisica, sarà un modo diverso per affrontare la trasferta americana.

La bielorussa, invece, arriva a New York da numero uno del mondo e con ambizioni importanti soprattutto nel singolare dopo le ultime recenti delusioni che hanno messo a repentaglio il suo dominio in classifica. Il doppio rappresenterà dunque una parentesi speciale per entrambi, ma la fame di vittorie dei due campioni lascia pensare che il “dream team” non abbia intenzione di limitarsi a fare presenza. Il torneo si svolgerà dal 24 al 26 agosto.