Djokovic si ritira, Wimbledon a rischio: Nole salta il match con Khachanov a Londra ed è allarme caldo

Annullata la partecipazione del serbo all'esibizione-portafortuna del serbo a Hurlingham per il Giorgio Armani Tennis Classic: le ultime sulle condizioni di Novak.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

C’è apprensione sulla presenza di Novak Djokovic a Wimbledon dopo la decisione del campione serbo di dare forfait per il Giorgio Armani Tennis Classic, l’attesa esibizione-portafortuna in programma nell’esclusiva cornice di Hurlingham. Nole avrebbe dovuto dar vita a un match contro Karen Khachanov, in programma subito dopo la conclusione della sfida tra Jannik Sinner e Cameron Norrie. Niente da fare. In tarda mattinata è arrivata la comunicazione dell’entourage del serbo: nessuna partitella sotto il sole cocente di Londra, senza alcuna spiegazione ufficiale a riguardo.

Djokovic dà forfait per il Giorgio Armani Tennis Classic

Djokovic e Khachanov si erano già allenati congiuntamente qualche giorno fa a Londra e nulla lasciava presagire un forfait dell’ultimo minuto da parte di Nole. Il posto di Djokovic nel mini-tabellone della kermesse, intitolata al grande stilista italiano scomparso lo scorso anno, è stato preso da Martin Damm Jr ma ovviamente gli appassionati che s’erano garantiti un posto in prima fila per ammirare il serbo ci sono rimasti male, anche se la “consolazione” non è di poco conto: la possibilità di guardare all’opera Sinner contro uno dei beniamini di casa, Norrie, piatto forte del programma pomeridiano del concorso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ansia per le condizioni di Nole: l’ultimo allenamento

L’ultimo match giocato da Djokovic è quello perso al quinto set al terzo turno del Roland Garros contro Joao Fonseca, un mesetto fa. La sfida contro l’amico Karen sarebbe stata un ottimo rodaggio in vista dei primi incontri ufficiali dello Slam londinese, vinto l’ultima volta nel 2022, ma Nole evidentemente ha preferito non forzare. Il caldo torrido, con una temperatura percepita di 36 gradi davvero inusuale per la capitale britannica, lo ha indotto con tutta probabilità a rifugiarsi in allenamenti più blandi, anche rispetto a una sfida di esibizione. In un video diffuso sui social dal giornalista Ben Rothenberg si può apprezzare Nole accaldato ma tutto sommato in condizioni accettabili, nei suoi palleggi sull’erba.

Wimbledon, sarà sfida Sinner-Djokovic? L’incognita caldo

Quello del caldo, comunque, è un tema destinato ad accompagnare tutta la vigilia del torneo e che già sta segnando, in parte il lungo cammino delle qualificazioni. Anche Sinner martedì è apparso piuttosto sofferente per via delle alte temperature londinesi, immagine che ha allarmato i fan. Jannik e Nole, vista l’assenza di Alcaraz, sono i grandi favoriti per il successo finale, anche se non si possono escludere big del calibro di Zverev, Fritz (che prudenzialmente nel frattempo s’è ritirato da Eastbourne) o Shelton. Sia Sinner sia Djokovic sono reduci da un Roland Garros di breve durata, che si è chiuso dopo appena due partite per l’italiano e dopo tre per il serbo.