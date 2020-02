Djordjevic chiede ai suoi ragazzi di non specchiarsi

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera il tecnico della Segafredo Virtus Bologna, Sasha Djordjevic, ha fatto il punto della situazione. "Il piacersi troppo, il pensare che sia tutto facile è il nostro pericolo – ha detto -. La presunzione fa male: non dobbiamo credere di essere così bravi come scrivono. non abbiamo ancora combinato nulla: io sposo i fatti".

"Teodosic è uno dei registi più talentuosi e geniali – ha aggiunto il serbo -: è particolare, è bello da vedere, alza il valore dei compagni. Nel suo arrivo c’è il mio zampino: portarlo qui era decisivo per legarlo a un ciclo di crescita. Gli ho spiegato che avrebbe avvertito una passione che non aveva conosciuto da nessun’altra parte".

SPORTAL.IT | 05-02-2020 15:07