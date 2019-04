Sasha Djordjevic chiude la vicenda 'discoteca'. "Ognuno fa il professionista alla sua maniera, è stata una settimana anomala, dovuta a episodi non cestistici. Ci siamo parlati, abbiamo chiarito le cose come noi volevamo nella società. Ho parlato con tutti i giocatori, uno a uno, non soltanto con quelli chiamati in causa" dice il coach della Virtus Bologna.

"La partita di Brindisi è importante per noi, per la società, per i tifosi. Dobbiamo tirare fuori gli attributi, credo nella nostra vittoria, anche perché, per carattere, sono ottimista", aggiunge il serbo.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 15:55