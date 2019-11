Djordjevic con l'incognita Gaines

Un banale incidente domestico (si è tagliato la mano sinistra con un bicchiere) potrebbe impedire a Frank Gaines di scendere in campo contro Cantù, saltando così la sfida da ex. Lo ha riferito Sasha Djordjevic, il coach della Virtus Bologna, nel presentare la gara con i brianzoli di domenica sera. "Si sta riprendendo ma andrà rivisto, a quel punto deciderò chi starà fuori tra gli stranieri" ha detto il serbo.

Djordjevic ha anche parlato di Mihajlovic, che sta lottando come un leone contro la leucemia. "Il mio rispetto verso di lui cresce di giorno in giorno, e lui sta dando un messaggio non solo a Bologna ma a tutto il mondo: la sua sincerità, la sua forza, è un comportamento esemplare. Sono orgoglioso di essere suo amico, sto imparando tante cose, chapeau a lui e soprattutto alla sua famiglia" ha spiegato Sasha.

SPORTAL.IT | 30-11-2019 17:59