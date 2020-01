Djordjevic dà l'ultimatum alla Virtus

Dopo la sconfitta contro Belgrado la Virtus Bologna non può più sbagliare in Eurocup.

Coach Djordjevic lo sa e avvisa la squadra alla vigilia della gara contro i turchi del Darussafaka: "Sarà una partita cruciale per il nostro cammino in Eurocup, dovremo essere bravi a giocare come sappiamo fare in casa” le parole del tecnico serbo.

"Il Darussafaka è una squadra atletica, esperta, con giocatori dalla stazza fisica importante. Giocano una buona pallacanestro e nel roster possono vantare sia atleti nel giro della Nazionale, sia giocatori esperti come Guler, leader della squadra e con tante presenze in club importanti di EuroLega. Sono temibili e sicuramente vorranno dare seguito alla vittoria della settimana scorsa, verranno a Bologna con l'obiettivo di ottenere un buon risultato".

14-01-2020