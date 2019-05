Djordjevic disegna la Virtus del futuro

Intervistato da 'La Repubblica', Sasha Djordjevic ha tracciato le linee della Virtus del futuro: "Buona. Fisica, atletica, fortemente “europeista”, si dice così? Che duri 40 minuti e non 32 come oggi. Serena, unita".

"A Bologna non puoi imbrogliare: la gente ne sa, vede se una squadra è sana. Possiamo avere idee diverse su chi è bravo, bello, onesto. Non su chi è professionista, per me è un dato oggetivo: o lo sei o non lo sei" ha concluso il coach della Virtus Bologna.

SPORTAL.IT | 15-05-2019 13:33