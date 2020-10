Djordjevic dopo la sfuriata: "Ora si cambia"

Sasha Djordjevic alla vigilia della gara di EuroCup contro Andorra manda un segnale ai suoi, chiamati al riscatto dopo il ko di domenica: “Bisogna cambiare il chip di domenica. Tutti insieme abbiamo fatto un’analisi dura e tosta, come è giusto che sia. Adesso, partendo proprio da lì, mi aspetto un altro approccio alla partita. Utilizzando le nostre armi, cercheremo di giocarla fino alla fine per portare a casa un’importante vittoria. Dobbiamo sfruttare la partita di martedì per riscattarci e strappare la vittoria. Lo dobbiamo a noi stessi”.

L’analisi del match: “Martedìi ci aspetta un’altra trasferta abbastanza tosta. Giochiamo in casa di una squadra molto atletica, con tanta esperienza, con tanti tiratori e ball handler con ottima visione di gioco. Sarà una partita molto difficile, giocando in trasferta sarà importante per il nostro cammino in Eurocup. Dobbiamo essere consapevoli che è un girone molto difficile”.

OMNISPORT | 12-10-2020 16:36