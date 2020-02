Djordjevic è ancora a Pesaro

Nel corso di un’intervista concessa al Resto del Carlino il coach della Virtus Bologna, Sasha Djordjevic, non ha nascosto il rimpianto per l’esito della Coppa Italia, con la repentina eliminazione per mano della Reyer Venezia, che avrebbe poi alzato il trofeo.

“La squadra di De Raffaele ha avuto tanti meriti, però c’è il nostro dispiacere di essere arrivati lì con le energie fisiche e soprattutto mentali non al 100% a causa dell’impegno precedente. La Coppa Intercontinentale è entrata nella nostra agenda all’improvviso e non è stato possibile pianificare il lavoro in modo tale da esserci nel picco più alto della forma” ha raccontato il serbo.

“Ora dobbiamo risalire grazie alla rabbia sportiva” ha aggiunto Djordjevic.

SPORTAL.IT | 24-02-2020 14:15