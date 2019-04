Djordjevic: "Ecco l'avversario più tosto"

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport Sasha Djordjevic ha raccontato la sua vita fuori dal basket: "Sono diretto e trasparente. In un giocatore amo l'ambizione mentre gli allenatori devono essere uomini di princìpi".

"Fortunatamente ho tanti giocatori preferiti ma l'allenatore migliore per me è Zeljko Obradovic. Non dimenticherò mai il ritorno dei quarti di Champions League col Nanterre e vorrei dimenticare la partita a Sassari di tre giorni prima".

"Oltre al basket amo lo sci, sono un vero malato. L'avversario più tosto? Il tempo e il mio ego di m….".



SPORTAL.IT | 10-04-2019 15:04