Djordjevic esalta la Virtus: "Finale non scontata"

La Virtus Bologna si prende la finale di Coppa Intercontinentale battendo 75-57 il San Lorenzo e coach Djordjevic si gode l'impresa.

"Ci siamo presentati qui con grande orgoglio, e vincere non era affatto scontato – le sue dichiarazioni del dopopartita -. Dobbiamo essere grati ai ragazzi dell'anno scorso, che ci hanno permesso di essere qui. Ora ci aspetta una nuova finale, che per noi è qualcosa di prezioso. Rappresenteremo la Virtus Bologna, e anche noi stessi e le nostre famiglie. Per questo dobbiamo essere orgogliosi".

"Volevo trasmettere la giusta energia e sicurezza ai ragazzi, e non era facile visto lo sforzo che abbiamo dovuto mettere in campo. Ma tutti hanno dato il massimo, ieri ci siamo allenati in albergo e siamo riusciti a resettare la mente. Per questo sono davvero fiero di tutti", ha aggiunto Djordjevic.

SPORTAL.IT | 07-02-2020 23:19