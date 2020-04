Djordjevic fissa il nuovo obiettivo

La Serie A di basket ha ufficialmente chiuso i battenti, ma per la Virtus Bologna e coach Sasha Djordjevic c'è ancora un obiettivo da raggiungere, l'Eurocup. Al momento non ci sono decisioni ufficiali da parte dell'organizzazione, ma il coach serbo assicura la massima attenzione da parte del club e dei suoi giocatori qualunque siano le date e le modalità prescelte.

"Speriamo di riuscire a riprendere in estate, abbiamo ancora una competizione da finire che è l'Eurocup, siamo in attesa di comunicazioni – ha dichiarato nel corso di un'intervista a 'Sky Sport 24' -. I ragazzi si stanno allenando a casa, magari per tornare in campo fra un mese e cercare di finire questa competizione".

Djordjevic è poi tornato sulla scelta da parte di Fip e Lega Basket di chiudere anzitempo un campionato che vedeva la Virtus in testa alla classifica: "In questo momento lo sport è in secondo piano – ha detto -. Noi ci adeguiamo alle decisioni delle autorità e della Federazione e sin dall'inizio ho detto che le decisioni vanno accettate: si va avanti senza fare polemiche".

"La cosa piu' importante è tornare alla normalita' nella vita quotidiana – ha aggiunto il capo allenatore delle 'V Nere' -. E' impensabile oggi entrare in un palazzetto per fare qualsiasi sport".

SPORTAL.IT | 18-04-2020 21:41