Djordjevic ha un dubbio in vista di Pesaro

Durante la conferenza stampa Sasha Djordjevic ha parlato della gara di domenica: "Affronteremo una trasferta tosta, Pesaro è una squadra che rispetto molto e che ha fatto la storia della pallacanestro italiana. Sono legato alla città, come sapete ho giocato un paio di anni lì, sono contento di ritornare. Ho chiaro che cosa dobbiamo fare e come dobbiamo affrontare la partita di domani: dobbiamo contare sulle nostre forze, e stare attenti al gioco dei nostri avversari che potrebbe metterci in difficoltà".

Il coach ha però un dubbio: "Si sono allenati tutti eccetto Weems, che ieri ha fatto solo una prima parte di allenamento, sta recuperando e sente meno fastidio, valuteremo oggi le sue condizioni".

"E' difficile per tutti giocare partite in maniera così ravvicinata; insieme al mio staff lavoriamo proprio su questo: anticipiamo informazioni e prepariamo i ragazzi ad affrontare la partita successiva, senza che loro, a volte, se ne accorgano".

SPORTAL.IT | 12-10-2019 16:37