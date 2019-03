Djordjevic incombe su Sacripanti

Acque agitate in casa Virtus Bologna dopo il pareggio di Le Mans nella gara di andata dell'ottavo di finale di Champions League e posizione di Pino Sacripanti a rischio.

Secondo quanto riferito dal Resto Del Carlino la società felsinea starebbe meditando di sostituire l’ex allenatore di Cantù, Pesaro e Avellino con Sasha Djordjevic, già visto in Italia come giocatore di Olimpia, Fortitudo e Pesaro e come coach di Olimpia e Treviso.

Domenica le V Nere saranno di scena a Desio contro Cantù.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 12:10