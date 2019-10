Djordjevic mette il Maccabi Rishon ai 'raggi X'

Sasha Djordjevic non molla nulla. "Vogliamo continuare nel migliore dei modi il nostro percorso in EuroCup, per questo reputo importante la partita contro Maccabi Rishon – ha detto il coach della Virtus Bologna – . Nell'ultima gara di campionato abbiamo speso tante energie, dovremo essere bravi a recuperare velocemente e a mettere in campo tutta la concentrazione necessaria per affrontare questo tipo di partite. Il Rishon è una squadra tipica del campionato israeliano, buona in transizione e con giocatori abituati a questo tipo di competizione; sotto canestro hanno individualità importanti come Alex Chubrevich, che cercherà di imporre la sua fisicità".

"Dopo la vittoria di Ulm vogliamo proseguire con la nostra striscia positiva di risultati e per farlo dobbiamo entrare in campo concentrati ed affrontare questa sfida europea con il giusto atteggiamento" ha aggiunto il serbo.

SPORTAL.IT | 08-10-2019 13:16