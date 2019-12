Djordjevic: "Milano? Con tutto quello che spende..."

Il coach della Virtus Bologna Sasha Djordjevic ha commentato soddisfatto il successo dei suoi contro l'Olimpia Milano: "Ambiente eccezionale che ci siamo meritati con la continuità di risultati. Gara seria, in difesa abbiamo fatto quel che ci eravamo preposti", le parole riportate da Sportando. "Abbiamo chiuso bene soprattutto il primo tempo. Questo ci ha dato ossigeno e spinta, un’altra sicurezza per giocare un buon secondo tempo. Abbiamo speso le energie giuste sul Chacho, che inizialmente ci penalizzava sui cambi difensivi. Nella ripresa ci siamo riusciti, non abbiamo più cercato solo la palla".

Bologna favorita per lo scudetto? "Non sono d’accordo. Sono sempre loro per vincere tutto. Anche la Coppa Italia e l’Eurolega. Con quello che investono e spendono restano loro i favoriti. Il nostro è un processo di crescita".

SPORTAL.IT | 29-12-2019 18:06