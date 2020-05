Djordjevic: "Milano è l'eterna favorita"

Sasha Djordjevic è stato ospite del format di A Better Basketball.

"Non siamo così presuntuosi da pensare a chi avrebbe potuto dare più fastidio a noi primi in classifica nei playoff, siamo noi che comunque avremmo dovuto andare a strappare alle altre i titoli che avevano conquistato nelle ultime stagioni – ha tra l’altro detto il coach della Virtus -. Venezia, la squadra più vincente degli ultimi anni, ha fatto altri passi da gigante, Milano è l’eterna favorita per le possibilità che ha ma io credo che tutte le prime otto quest’anno hanno confermato quella che è una caratteristica storica del campionato italiano, e cioè che tutte possono battere chiunque".



SPORTAL.IT | 02-05-2020 18:35