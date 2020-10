Djordjevic: "Non si può perdere la faccia così"

La sconfitta contro la Reggiana fa sbottare il coach della Virtus Sasha Djordjevic: “Mi congratulo con Reggio Emilia che ha sfruttato la nostra debolezza. Nei primi momenti duri della partita non siamo riusciti a rispondere da giocatori veri, che vogliono vincere la gara a tutti i costi. Non mi piace aver mollato alla fine, bisognava lottare fino alla fine, anche perdendo. Non si può perdere la faccia”.

“Le parole sono non sufficienti, bisogna tornare ai fatti. Quando la forza di una squadra diventa la propria debolezza allora è ovvio che non si può difendere l’indifendibile. Si parlerà con la società, io per primo faccio il “mea culpa”, quando si perde l’allenatore è il più responsabile di tutti, e davanti alla società devo mettere la mia faccia, così come davanti ai tifosi, per un momento negativo della squadra un po’ inaspettato.”

OMNISPORT | 18-10-2020 21:03