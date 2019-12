Djordjevic prende con le pinze Brindisi

Sasha Djordjevic, il coach della Virtus Bologna, prende con le pinze Brindisi, prossima avversaria della formazione bianconera. "Giocheremo in casa, in Fiera, e dobbiamo prepararci per il periodo che ci aspetta – dice -. Ma ancora più importante è la partita di sabato e il nostro atteggiamento nei suoi confronti. Affronteremo una buona squadra, veloce, che ha la percentuale di palloni rubati più alta del campionato e grazie a questa caratteristica riescono a fare transizione offensiva e quindi a segnare molti punti. Dovremo essere bravi noi ad evitare il loro gioco in campo aperto. Brown è atipico nella posizione di 4 e l’anno scorso ci ha dato dei problemi, quando si accende è difficile da fermare, così come Banks che sta giocando una stagione eccezionale. Conosco il lavoro di Vitucci, saranno pronti e carichi ma lo saremo anche noi. Gli avversari non regalano a Brindisi i palloni, sono bravi loro a recuperarli".

"Gamble ha ricevuto un colpo sul polpaccio, ieri non si è allenato, è una zona delicata dove il recupero è molto più lungo. E’ probabile un po’ di turnover, alla luce di quanto detto, meglio avere un giocatore al 100%, specie se ci sono alternative" aggiunge il serbo.

SPORTAL.IT | 13-12-2019 19:09