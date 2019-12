Djordjevic pronto a scommettere su Markovic

La Virtus Bologna si prepara alla non comoda trasferta di Cremona, contro una Vanoli reduce da quattro successi di fila. E la capolista, ancora imbattuta, si trova alle prese con l'incognita Stefan Markovic (per lui si registra un problema con una caviglia in disordine).

Nonostante questo, però, il suo allenatore si è detto pronto a scommettere su di lui. "Ha problemi alla caviglia, ma più sta male e più diventa pericoloso", ha infatti sottolineato coach Djordjevic.

SPORTAL.IT | 08-12-2019 10:39