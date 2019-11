Djordjevic punta forte su Delia

Il coach della Virtus Bologna, Sasha Djordjevic, ha parlato alla vigilia della sfida con Ulm. "E’ una squadra atletica e un avversario tosto, molto veloce in transizione, che cercherà di imporre il suo gioco e il suo ritmo alla partita – ha detto – dovremo essere bravi ad evitare che questo accada e ad imporre il nostro ritmo per tutti i 40 minuti. In difesa dovremo giocare una partita più accorta rispetto a quanto fatto nel match di andata".

"Nel roster – ha aggiunto il serbo – possono contare su giocatori giovani e di talento come Hayes, giocatori esperti come Dragic e di leader come Per Gunther; nell'ultima sfida di campionato, nonostante la sconfitta subita in trasferta, ha giocato un grande match, mostrando per 30 minuti personalità e gioco. Ricci ha accusato un fastidio muscolare nelle ultime ore, mentre Cournooh sta recuperando la forma migliore dopo l'infortunio alla caviglia. EuroCup è una competizione difficile che richiede un dispendio di energie notevole sia mentali che fisiche, per questo motivo l'apporto di Delia, che a Reggio Emilia ha giocato una buona parte di partita, sarà importante per la gara di mercoledì e per i prossimi impegni".

SPORTAL.IT | 05-11-2019 17:28